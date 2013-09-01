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Сокол - Арсенал

01.09.2013, Воскресенье, 18:00 мск Саратов, стадион Локомотив Россия. Кубок, 1/32 финала Сокол - Арсенал
Россия. Второй дивизион. Зона Центр (2012/2013)
17 тур
17 октября, среда 19:00 Арсенал 2:0 Сокол
3 тур
26 июля, четверг 19:00 Сокол 1:1 Арсенал
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