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Олимп-Долгопрудный - Балтика

01.09.2013, Воскресенье, 18:30 мск Долгопрудный, стадион Салют Россия. Кубок, 1/32 финала Олимп-Долгопрудный - Балтика
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