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Рязань - Торпедо

31.08.2013, Суббота, 18:30 мск Рязань, стадион Спартак Россия. Кубок, 1/32 финала Звезда Рз - Торпедо
Россия. Второй Дивизион. Зона Центр 2010
20 тур
31 августа, вторник 18:30 Торпедо 0:0 Рязань
6 тур
26 мая, среда 18:00 Рязань 3:1 Торпедо
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