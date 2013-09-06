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Иордания - Узбекистан

06.09.2013, Пятница, 20:00 мск Амман, стадион Кинг Абдулла Стэдиум Отборочные матчи к ЧМ-2014. Азия , первый матч Иордания - Узбекистан
Кубок Азии 2011
1/4 финала
21 января, пятница 19:25 Узбекистан 2:1 Иордания
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