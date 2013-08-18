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Аталанта - Бари

18.08.2013, Воскресенье, 21:00 мск Бергамо, стадион Атлети Адзурри Италия. Кубок, 3 раунд Аталанта - Бари
Италия. Серия А (2009/2010)
23 тур
7 февраля, воскресенье 17:00 Аталанта 1:0 Бари
4 тур
20 сентября, воскресенье 17:00 Бари 4:1 Аталанта
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