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Кальяри - Фрозиноне

17.08.2013, Суббота, 22:45 мск Кальяри, стадион Сант-Элия Италия. Кубок, 3 раунд Кальяри - Фрозиноне
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