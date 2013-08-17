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Палермо - Верона

17.08.2013, Суббота, 22:30 мск Палермо, стадион Ренцо Барбера Италия. Кубок, 3 раунд Палермо - Верона
Италия. Кубок (2012/2013)
4 раунд
27 ноября, вторник 23:45 Палермо 1:2 Верона
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