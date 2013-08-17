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Сампдория - Беневенто

17.08.2013, Суббота, 22:45 мск Генуя, стадион Луиджи Феррарис Италия. Кубок, 3 раунд Сампдория - Беневенто
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