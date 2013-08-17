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Реджо-ди-Калабрия - Кротоне

17.08.2013, Суббота, 22:30 мск Реджо-ди-Калабрия, стадион Оресте Гранилло Италия. Кубок, 3 раунд Реджо-ди-Калабрия - Кротоне
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