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Интер - Циттаделла

18.08.2013, Воскресенье, 20:30 мск Милан, стадион Джузеппе Меацца Италия. Кубок, 3 раунд Интер - Циттаделла
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