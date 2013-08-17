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Торино - Пескара

17.08.2013, Суббота, 22:30 мск Турин, стадион Стадио Олимпико Италия. Кубок, 3 раунд Торино - Пескара
Италия. Серия А (2012/2013)
21 тур
20 января, воскресенье 18:00 Пескара 0:2 Торино
2 тур
1 сентября, суббота 20:00 Торино 3:0 Пескара
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