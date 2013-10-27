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Астана - Актобе

27.10.2013, Воскресенье, 13:00 мск Нур-Султан, стадион Астана Арена Казахстан. Финальный раунд, 9 тур Астана - Актобе
Казахстан. Финальный раунд 2013, группа A
5 тур
21 сентября, суббота 17:00 Актобе 2:0 Астана
Казахстан. Премьер-лига 2013
16 тур
23 июня, воскресенье 18:00 Актобе 2:1 Астана
6 тур
20 апреля, суббота 15:00 Астана 1:2 Актобе
Казахстан. Премьер-Лига 2012
24 тур
4 октября, четверг 20:00 Актобе 2:1 Астана
12 тур
27 мая, воскресенье 13:00 Астана 1:0 Актобе
Группа A И В Н П Мячи Разница Очки
1. Актобе 10 6 1 3 16:10 +6 43
2. Астана 10 7 0 3 19:11 +8 42
3. Кайрат 10 5 2 3 16:14 +2 33
4. Ордабасы 10 3 2 5 13:17 -4 26
5. Шахтер Кр 10 2 2 6 12:22 -10 26
6. Иртыш 10 3 1 6 17:19 -2 24
* - Актобе: начислено 24
Тобол: начислено 13
Шахтер: начислено 18
Атырау: начислено 14
Кайрат: начислено 16
Иртыш: начислено 14
Иртыш: снято 3
Восток: начислено 12
Ордабасы: начислено 15
Жетысу: начислено 11
Тараз: начислено 9
Астана: начислено 21
Акжайык: начислено 7
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