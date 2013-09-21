Актобе - Астана

|16 тур
|23 июня, воскресенье
|18:00
|Актобе
|2:1
|Астана
|6 тур
|20 апреля, суббота
|15:00
|Астана
|1:2
|Актобе
|16 тур
|23 июня, воскресенье
|18:00
|Актобе
|2:1
|Астана
|6 тур
|20 апреля, суббота
|15:00
|Астана
|1:2
|Актобе
|Группа A
|И
|В
|Н
|П
|Мячи
|Разница
|Очки
|1.
|Актобе
|10
|6
|1
|3
|16:10
|+6
|43
|2.
|Астана
|10
|7
|0
|3
|19:11
|+8
|42
|3.
|Кайрат
|10
|5
|2
|3
|16:14
|+2
|33
|4.
|Ордабасы
|10
|3
|2
|5
|13:17
|-4
|26
|5.
|Шахтер Кр
|10
|2
|2
|6
|12:22
|-10
|26
|6.
|Иртыш
|10
|3
|1
|6
|17:19
|-2
|24
|* - Актобе: начислено 24
Тобол: начислено 13
Шахтер: начислено 18
Атырау: начислено 14
Кайрат: начислено 16
Иртыш: начислено 14
Иртыш: снято 3
Восток: начислено 12
Ордабасы: начислено 15
Жетысу: начислено 11
Тараз: начислено 9
Астана: начислено 21
Акжайык: начислено 7