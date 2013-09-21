Введите ваш ник на сайте

Иртыш - Ордабасы

21.09.2013, Суббота, 17:00 мск Павлодар, стадион Центральный Казахстан. Финальный раунд, 5 тур Иртыш - Ордабасы
Казахстан. Премьер-лига 2013
22 тур
4 августа, воскресенье 17:00 Иртыш 2:0 Ордабасы
1 тур
9 марта, суббота 13:00 Ордабасы 1:3 Иртыш
Казахстан. Премьер-Лига 2012
23 тур
24 сентября, понедельник 17:00 Иртыш 3:0 Ордабасы
11 тур
20 мая, воскресенье 15:00 Ордабасы 2:1 Иртыш
Группа A И В Н П Мячи Разница Очки
1. Актобе 10 6 1 3 16:10 +6 43
2. Астана 10 7 0 3 19:11 +8 42
3. Кайрат 10 5 2 3 16:14 +2 33
4. Ордабасы 10 3 2 5 13:17 -4 26
5. Шахтер Кр 10 2 2 6 12:22 -10 26
6. Иртыш 10 3 1 6 17:19 -2 24
* - Актобе: начислено 24
Тобол: начислено 13
Шахтер: начислено 18
Атырау: начислено 14
Кайрат: начислено 16
Иртыш: начислено 14
Иртыш: снято 3
Восток: начислено 12
Ордабасы: начислено 15
Жетысу: начислено 11
Тараз: начислено 9
Астана: начислено 21
Акжайык: начислено 7
...
  • Читайте нас: 