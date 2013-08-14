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Исландия - Фарерские острова

14.08.2013, Среда, 23:45 мск Товарищеские матчи. Сборные Исландия - Фарерские острова
Товарищеские матчи. Сборные 2012

15 августа, среда 23:45 Исландия 2:0 Фарерские острова
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