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Судьи
Главный судья:
Алексей Копылов (Москва)

ЦСКА - Строгино

13.08.2013, Вторник, 13:00 мск Москва, стадион Октябрь Товарищеские матчи ЦСКА - Строгино
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