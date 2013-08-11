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Судьи
Главный судья:
Эдуард Соколов (Тверь)

Волга - Динамо

11.08.2013, Воскресенье, 16:00 мск Тверь, стадион Химик Товарищеские матчи Волга - Динамо
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