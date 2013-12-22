Антальяспор - Генчлербирлиги

|18 тур
|20 января, воскресенье
|15:30
|Антальяспор
|3:5
|Генчлербирлиги
|1 тур
|20 августа, понедельник
|20:30
|Генчлербирлиги
|3:1
|Антальяспор
|18 тур
|20 января, воскресенье
|15:30
|Антальяспор
|3:5
|Генчлербирлиги
|1 тур
|20 августа, понедельник
|20:30
|Генчлербирлиги
|3:1
|Антальяспор
|23 тур
|28 января, суббота
|18:00
|Антальяспор
|2:2
|Генчлербирлиги
|6 тур
|16 октября, воскресенье
|16:00
|Генчлербирлиги
|3:0
|Антальяспор
|25 тур
|13 марта, воскресенье
|18:00
|Антальяспор
|0:0
|Генчлербирлиги
|8 тур
|17 октября, воскресенье
|16:30
|Генчлербирлиги
|2:3
|Антальяспор
|31 тур
|24 апреля, суббота
|20:00
|Генчлербирлиги
|0:2
|Антальяспор
|14 тур
|29 ноября, воскресенье
|15:00
|Антальяспор
|2:0
|Генчлербирлиги
|Команда
|И
|В
|Н
|П
|Мячи
|Разница
|Очки
|1.
|Фенербахче
|34
|23
|5
|6
|74:33
|+41
|74
|2.
|Галатасарай
|34
|18
|11
|5
|59:32
|+27
|65
|3.
|Бешикташ
|34
|17
|11
|6
|53:33
|+20
|62
|4.
|Трабзонспор
|34
|14
|11
|9
|53:41
|+12
|53
|5.
|Сивасспор
|34
|16
|5
|13
|60:55
|+5
|53
|6.
|Касымпаша
|34
|13
|12
|9
|56:39
|+17
|51
|7.
|Карабюкспор
|34
|13
|11
|10
|33:34
|-1
|50
|8.
|Бурсаспор
|34
|12
|10
|12
|40:46
|-6
|46
|9.
|Генчлербирлиги
|34
|13
|6
|15
|39:43
|-4
|45
|10.
|Акхисар Беледиеспор
|34
|12
|8
|14
|44:55
|-11
|44
|11.
|Коньяспор
|34
|11
|9
|14
|48:45
|+3
|42
|12.
|Ризеспор
|34
|10
|12
|12
|43:43
|0
|42
|13.
|Эскишехирспор
|34
|10
|12
|12
|33:35
|-2
|42
|14.
|Кайсери Эрджиесспор
|34
|10
|7
|17
|34:50
|-16
|37
|15.
|Газиантепспор
|34
|10
|7
|17
|38:58
|-20
|37
|16.
|Элазигспор
|34
|10
|4
|20
|38:62
|-24
|34
|17.
|Антальяспор
|34
|6
|13
|15
|34:47
|-13
|31
|18.
|Кайсериспор
|34
|7
|8
|19
|30:58
|-28
|29