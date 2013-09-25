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Фрайбург - Штутгарт

25.09.2013, Среда, 22:30 мск Фрайбург, стадион Шварцвальд-Штадион Германия. Кубок, 2 раунд Фрайбург - Штутгарт
Германия. Бундеслига (2012/2013)
30 тур
21 апреля, воскресенье 17:30 Штутгарт 2:1 Фрайбург
13 тур
25 ноября, воскресенье 18:30 Фрайбург 3:0 Штутгарт
Германия. Кубок (2012/2013)
1/2 финала
17 апреля, среда 22:30 Штутгарт 2:1 Фрайбург
Германия. Бундеслига (2011/2012)
23 тур
25 февраля, суббота 18:30 Штутгарт 4:1 Фрайбург
6 тур
16 сентября, пятница 22:30 Фрайбург 1:2 Штутгарт
Германия. Бундеслига (2010/2011)
20 тур
30 января, воскресенье 17:30 Штутгарт 0:1 Фрайбург
3 тур
11 сентября, суббота 17:30 Фрайбург 2:1 Штутгарт
Германия. Бундеслига (2009/2010)
19 тур
22 января, пятница 22:30 Фрайбург 0:1 Штутгарт
2 тур
15 августа, суббота 17:30 Штутгарт 4:2 Фрайбург
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