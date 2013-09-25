Фрайбург - Штутгарт

|30 тур
|21 апреля, воскресенье
|17:30
|Штутгарт
|2:1
|Фрайбург
|13 тур
|25 ноября, воскресенье
|18:30
|Фрайбург
|3:0
|Штутгарт
|30 тур
|21 апреля, воскресенье
|17:30
|Штутгарт
|2:1
|Фрайбург
|13 тур
|25 ноября, воскресенье
|18:30
|Фрайбург
|3:0
|Штутгарт
|23 тур
|25 февраля, суббота
|18:30
|Штутгарт
|4:1
|Фрайбург
|6 тур
|16 сентября, пятница
|22:30
|Фрайбург
|1:2
|Штутгарт
|20 тур
|30 января, воскресенье
|17:30
|Штутгарт
|0:1
|Фрайбург
|3 тур
|11 сентября, суббота
|17:30
|Фрайбург
|2:1
|Штутгарт