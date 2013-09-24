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Арминия - Байер

24.09.2013, Вторник, 22:30 мск Билефельд, стадион Шуко Арена Германия. Кубок, 2 раунд Арминия - Байер
Германия. Кубок (2012/2013)
2 раунд
31 октября, среда 22:00 Арминия 2:3 Байер
Германия. Бундеслига (2008/2009)
31 тур
8 мая, пятница 23:00 Байер 2:2 Арминия
14 тур
22 ноября, суббота 17:30 Арминия 2:1 Байер
Германия. Бундеслига (2007/2008)
29 тур
16 апреля, среда 22:00 Арминия 1:0 Байер
12 тур
3 ноября, суббота 17:30 Байер 4:0 Арминия
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