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Вольфсбург - Аален

24.09.2013, Вторник, 21:00 мск Вольфсбург, стадион Фольксваген Германия. Кубок, 2 раунд Вольфсбург - Аален
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