Введите ваш ник на сайте

Пройссен - Аугсбург

24.09.2013, Вторник, 21:00 мск Германия. Кубок, 2 раунд Пройссен - Аугсбург
Германия. Кубок (2012/2013)
2 раунд
30 октября, вторник 22:00 Пройссен 0:1 Аугсбург
...
  • Читайте нас: 