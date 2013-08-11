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Челси - Рома

11.08.2013, Воскресенье, 03:00 мск Товарищеские матчи Челси - Рома
Лига Чемпионов (2008/2009), группа A
4 тур
4 ноября, вторник 22:45 Рома 3:1 Челси
3 тур
22 октября, среда 22:45 Челси 1:0 Рома
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