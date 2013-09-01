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Акхисар Беледиеспор - Трабзонспор

01.09.2013, Воскресенье, 22:45 мск Акхисар, стадион Акхисар Беледие Турция. Супер-Лига, 3 тур Акхисар Беледиеспор - Трабзонспор
Турция. Супер-Лига (2012/2013)
28 тур
7 апреля, воскресенье 17:00 Акхисар Беледиеспор 1:0 Трабзонспор
11 тур
10 ноября, суббота 21:00 Трабзонспор 3:1 Акхисар Беледиеспор
Команда И В Н П Мячи Разница Очки
1. Фенербахче 34 23 5 6 74:33 +41 74
2. Галатасарай 34 18 11 5 59:32 +27 65
3. Бешикташ 34 17 11 6 53:33 +20 62
4. Трабзонспор 34 14 11 9 53:41 +12 53
5. Сивасспор 34 16 5 13 60:55 +5 53
6. Касымпаша 34 13 12 9 56:39 +17 51
7. Карабюкспор 34 13 11 10 33:34 -1 50
8. Бурсаспор 34 12 10 12 40:46 -6 46
9. Генчлербирлиги 34 13 6 15 39:43 -4 45
10. Акхисар Беледиеспор 34 12 8 14 44:55 -11 44
11. Коньяспор 34 11 9 14 48:45 +3 42
12. Ризеспор 34 10 12 12 43:43 0 42
13. Эскишехирспор 34 10 12 12 33:35 -2 42
14. Кайсери Эрджиесспор 34 10 7 17 34:50 -16 37
15. Газиантепспор 34 10 7 17 38:58 -20 37
16. Элазигспор 34 10 4 20 38:62 -24 34
17. Антальяспор 34 6 13 15 34:47 -13 31
18. Кайсериспор 34 7 8 19 30:58 -28 29
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