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Сент-Этьен - Эсбьерг

29.08.2013, Четверг, 21:00 мск Сент-Этьен, стадион Жеффруа-Гишар Лига Европы, 4 раунд , ответный матч Сент-Этьен - Эсбьерг
Первый матч: 3 - 4
Лига Европы (2013/2014)
Квалификация, 4 раунд
первый матч		 22 августа, четверг 21:00 Эсбьерг 4:3 Сент-Этьен
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