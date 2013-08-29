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Жальгирис - Зальцбург

29.08.2013, Четверг, 22:30 мск Вильнюс, стадион ЛФФ Стэдиум Лига Европы, 4 раунд , ответный матч Жальгирис - Зальцбург
Первый матч: 0 - 5
Лига Европы (2013/2014)
Квалификация, 4 раунд
первый матч		 22 августа, четверг 21:00 Зальцбург 5:0 Жальгирис
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