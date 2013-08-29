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Шленск - Севилья

29.08.2013, Четверг, 22:45 мск Вроцлав, стадион Мейски Лига Европы, 4 раунд , ответный матч Шленск - Севилья
Первый матч: 1 - 4
Лига Европы (2013/2014)
Квалификация, 4 раунд
первый матч		 22 августа, четверг 23:30 Севилья 4:1 Шленск
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