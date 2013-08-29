Введите ваш ник на сайте

Петролул - Суонси

29.08.2013, Четверг, 21:30 мск Плоешти, стадион Илие Оана Лига Европы, 4 раунд , ответный матч Петролул - Суонси
Первый матч: 1 - 5
Лига Европы (2013/2014)
Квалификация, 4 раунд
первый матч		 22 августа, четверг 22:05 Суонси 5:1 Петролул
...
  • Читайте нас: 