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Ницца - Аполлон

29.08.2013, Четверг, 22:00 мск Ницца, стадион Муниципал Дю Рэй Лига Европы, 4 раунд , ответный матч Ницца - Аполлон
Первый матч: 0 - 2
Лига Европы (2013/2014)
Квалификация, 4 раунд
первый матч		 22 августа, четверг 22:00 Аполлон 2:0 Ницца
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