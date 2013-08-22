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Аполлон - Ницца

22.08.2013, Четверг, 22:00 мск Никосия, стадион Нео ГСП Стэдиум Лига Европы, 4 раунд , первый матч Аполлон - Ницца
Группа J И В Н П Мячи Разница Очки
1. Трабзонспор 6 4 2 0 13:6 +7 14
2. Лацио 6 3 3 0 8:4 +4 12
3. Аполлон 6 1 1 4 5:10 -5 4
4. Легия 6 1 0 5 2:8 -6 3
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