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Брага - Пандурий

29.08.2013, Четверг, 23:30 мск Брага, стадион Брага Мунисипаль Лига Европы, 4 раунд , ответный матч Брага - Пандурий
Первый матч: 1 - 0
Лига Европы (2013/2014)
Квалификация, 4 раунд
первый матч		 22 августа, четверг 22:00 Пандурий 0:1 Брага
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