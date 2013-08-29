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Бешикташ - Тромсе

29.08.2013, Четверг, 21:30 мск Стамбул, стадион Иненю Лига Европы, 4 раунд , ответный матч Бешикташ - Тромсе
Первый матч: 1 - 2
Лига Европы (2013/2014)
Квалификация, 4 раунд
первый матч		 22 августа, четверг 22:00 Тромсе 2:1 Бешикташ
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