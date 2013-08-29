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Дила - Рапид

29.08.2013, Четверг, 20:00 мск Тбилиси, стадион Стадион имени Михаила Месхи Лига Европы, 4 раунд , ответный матч Дила - Рапид
Первый матч: 0 - 1
Лига Европы (2013/2014)
Квалификация, 4 раунд
первый матч		 22 августа, четверг 23:05 Рапид 1:0 Дила
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