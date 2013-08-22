Введите ваш ник на сайте

Зюлте-Варегем - АПОЭЛ

22.08.2013, Четверг, 22:45 мск Брюссель, стадион Констант Ванден Сток Лига Европы, 4 раунд , первый матч Зюлте-Варегем - АПОЭЛ
Группа D И В Н П Мячи Разница Очки
1. Рубин 6 4 2 0 14:4 +10 14
2. Марибор 6 2 1 3 9:12 -3 7
3. Зюлте-Варегем 6 2 1 3 4:10 -6 7
4. Уиган 6 1 2 3 6:7 -1 5
...
  • Читайте нас: 