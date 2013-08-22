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Карабах - Айнтрахт

22.08.2013, Четверг, 20:00 мск Баку, стадион Республиканский стадион им. Тофика Бахрамова Лига Европы, 4 раунд , первый матч Карабах - Айнтрахт
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