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Судьи
Главный судья:
Чунейт Чакир (Стамбул)

ПСВ - Милан

20.08.2013, Вторник, 22:45 мск Эйндховен, стадион Филипс Трансляция: "НТВ ПЛЮС Футбол 2" 22:30 (прямая) Лига чемпионов, 4 раунд , первый матч ПСВ - Милан
Кубок РЖД 2007
1/2 финала,
3 августа, пятница 18:30 Милан 0:0
(3:4)п		 ПСВ
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