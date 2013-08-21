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Судьи
Главный судья:
Вольфганг Штарк (Эрголдинг)

Лудогорец - Базель

21.08.2013, Среда, 22:45 мск София, стадион Васил Левски Лига чемпионов, 4 раунд , первый матч Лудогорец - Базель
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