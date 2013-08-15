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Венесуэла - Боливия

15.08.2013, Четверг, 03:30 мск Товарищеские матчи. Сборные Венесуэла - Боливия
Отборочные матчи к ЧМ-2014. Южная Америка (2012/2013)
13 тур
7 июня, пятница 23:59 Боливия 1:1 Венесуэла
4 тур
16 ноября, среда 05:00 Венесуэла 1:0 Боливия
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