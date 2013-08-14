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Австрия - Греция

14.08.2013, Среда, 22:30 мск Товарищеские матчи. Сборные Австрия - Греция
Товарищеские матчи. Сборные 2010

17 ноября, среда 22:30 Австрия 1:2 Греция
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