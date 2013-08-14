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Венгрия - Чехия

14.08.2013, Среда, 22:30 мск Товарищеские матчи. Сборные Венгрия - Чехия
Товарищеские матчи. Сборные 2012

1 июня, пятница 21:00 Чехия 1:2 Венгрия
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