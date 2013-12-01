Риу Аве - Бенфика

|24 тур
|31 марта, воскресенье
|00:30
|Бенфика
|6:1
|Риу Аве
|9 тур
|11 ноября, воскресенье
|23:30
|Риу Аве
|0:1
|Бенфика
|24 тур
|31 марта, воскресенье
|00:30
|Бенфика
|6:1
|Риу Аве
|9 тур
|11 ноября, воскресенье
|23:30
|Риу Аве
|0:1
|Бенфика
|28 тур
|29 апреля, воскресенье
|22:15
|Риу Аве
|2:2
|Бенфика
|13 тур
|17 декабря, суббота
|00:15
|Бенфика
|5:1
|Риу Аве
|29 тур
|8 мая, воскресенье
|23:15
|Риу Аве
|1:2
|Бенфика
|14 тур
|18 декабря, суббота
|20:00
|Бенфика
|5:2
|Риу Аве
|Команда
|И
|В
|Н
|П
|Мячи
|Разница
|Очки
|1.
|Бенфика
|30
|23
|5
|2
|58:18
|+40
|74
|2.
|Спортинг
|30
|20
|7
|3
|54:20
|+34
|67
|3.
|Порту
|30
|19
|4
|7
|57:25
|+32
|61
|4.
|Эшторил
|30
|15
|9
|6
|42:26
|+16
|54
|5.
|Насионал Ф
|30
|11
|12
|7
|43:33
|+10
|45
|6.
|Маритиму
|30
|11
|8
|11
|40:44
|-4
|41
|7.
|Витория
|30
|10
|9
|11
|41:41
|0
|39
|8.
|Академика
|30
|9
|10
|11
|25:35
|-10
|37
|9.
|Брага
|30
|10
|7
|13
|39:37
|+2
|37
|10.
|Гимараеш
|30
|10
|5
|15
|30:35
|-5
|35
|11.
|Риу Аве
|30
|8
|8
|14
|21:35
|-14
|32
|12.
|Арука
|30
|8
|7
|15
|28:42
|-14
|31
|13.
|Жил Висенте
|30
|8
|7
|15
|23:37
|-14
|31
|14.
|Белененсеш
|30
|6
|10
|14
|19:33
|-14
|28
|15.
|Пасуш де Феррейра
|30
|6
|6
|18
|28:59
|-31
|24
|16.
|Ольяненси
|30
|6
|6
|18
|21:49
|-28
|24