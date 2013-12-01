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Насьональ - Витория Сетубал

01.12.2013, Воскресенье, 20:00 мск Фуншал, стадион Эштадиу да Мадейра Португалия. Высшая лига, 11 тур Насьональ - Витория Сетубал
Португалия. Высшая лига (2012/2013)
16 тур
27 января, воскресенье 20:00 Витория Сетубал 0:2 Насьональ
1 тур
19 августа, воскресенье 19:00 Насьональ 2:2 Витория Сетубал
Португалия. Высшая лига (2011/2012)
28 тур
29 апреля, воскресенье 19:00 Витория Сетубал 0:3 Насьональ
13 тур
18 декабря, воскресенье 20:00 Насьональ 1:1 Витория Сетубал
Португалия. Высшая лига (2010/2011)
24 тур
20 марта, воскресенье 19:00 Витория Сетубал 2:1 Насьональ
9 тур
31 октября, воскресенье 19:00 Насьональ 1:0 Витория Сетубал
Чемпионат Португалии (2009/2010)
24 тур
28 марта, воскресенье 19:00 Витория Сетубал 2:1 Насьональ
9 тур
1 ноября, воскресенье 21:00 Насьональ 2:1 Витория Сетубал
Команда И В Н П Мячи Разница Очки
1. Бенфика 30 23 5 2 58:18 +40 74
2. Спортинг 30 20 7 3 54:20 +34 67
3. Порту 30 19 4 7 57:25 +32 61
4. Эшторил 30 15 9 6 42:26 +16 54
5. Насионал Ф 30 11 12 7 43:33 +10 45
6. Маритиму 30 11 8 11 40:44 -4 41
7. Витория 30 10 9 11 41:41 0 39
8. Академика 30 9 10 11 25:35 -10 37
9. Брага 30 10 7 13 39:37 +2 37
10. Гимараеш 30 10 5 15 30:35 -5 35
11. Риу Аве 30 8 8 14 21:35 -14 32
12. Арука 30 8 7 15 28:42 -14 31
13. Жил Висенте 30 8 7 15 23:37 -14 31
14. Белененсеш 30 6 10 14 19:33 -14 28
15. Пасуш де Феррейра 30 6 6 18 28:59 -31 24
16. Ольяненси 30 6 6 18 21:49 -28 24
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