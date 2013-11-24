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Порту - Насьональ

24.11.2013, Воскресенье, 00:15 мск Порту, стадион Драгау Португалия. Высшая лига, 10 тур Порту - Насьональ
Португалия. Высшая лига (2012/2013)
28 тур
4 мая, суббота 23:30 Насьональ 1:3 Порту
13 тур
6 января, воскресенье 00:30 Порту 1:0 Насьональ
Португалия. Высшая лига (2011/2012)
23 тур
16 марта, пятница 23:00 Насьональ 0:2 Порту
8 тур
23 октября, воскресенье 21:15 Порту 5:0 Насьональ
Португалия. Высшая лига (2010/2011)
20 тур
26 января, среда 19:00 Порту 3:0 Насьональ
5 тур
20 сентября, понедельник 22:45 Насьональ 0:2 Порту
Чемпионат Португалии (2009/2010)
17 тур
30 января, суббота 20:00 Насьональ 0:4 Порту
2 тур
23 августа, воскресенье 23:15 Порту 3:0 Насьональ
Команда И В Н П Мячи Разница Очки
1. Бенфика 30 23 5 2 58:18 +40 74
2. Спортинг 30 20 7 3 54:20 +34 67
3. Порту 30 19 4 7 57:25 +32 61
4. Эшторил 30 15 9 6 42:26 +16 54
5. Насионал Ф 30 11 12 7 43:33 +10 45
6. Маритиму 30 11 8 11 40:44 -4 41
7. Витория 30 10 9 11 41:41 0 39
8. Академика 30 9 10 11 25:35 -10 37
9. Брага 30 10 7 13 39:37 +2 37
10. Гимараеш 30 10 5 15 30:35 -5 35
11. Риу Аве 30 8 8 14 21:35 -14 32
12. Арука 30 8 7 15 28:42 -14 31
13. Жил Висенте 30 8 7 15 23:37 -14 31
14. Белененсеш 30 6 10 14 19:33 -14 28
15. Пасуш де Феррейра 30 6 6 18 28:59 -31 24
16. Ольяненси 30 6 6 18 21:49 -28 24
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