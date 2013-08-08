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Лос-Анджелес Гэлакси - Милан

08.08.2013, Четверг, 02:30 мск Международный Кубок Чемпионов Guinness Лос-Анджелес Гэлакси - Милан
Товарищеские матчи 2009

20 июля, понедельник 06:00 Лос-Анджелес Гэлакси 2:2 Милан
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