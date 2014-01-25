Лестер - Мидлсбро

|1 тур
|3 августа, суббота
|18:00
|Мидлсбро
|1:2
|Лестер
|28 тур
|18 января, пятница
|23:45
|Лестер
|1:0
|Мидлсбро
|8 тур
|29 сентября, суббота
|18:00
|Мидлсбро
|1:2
|Лестер
|28 тур
|1 февраля, среда
|23:45
|Лестер
|2:2
|Мидлсбро
|9 тур
|28 сентября, среда
|21:45
|Мидлсбро
|0:0
|Лестер
|39 тур
|2 апреля, суббота
|18:00
|Мидлсбро
|3:3
|Лестер
|2 тур
|14 августа, суббота
|18:00
|Лестер
|0:0
|Мидлсбро
|Команда
|И
|В
|Н
|П
|Мячи
|Разница
|Очки
|1.
|Лестер
|46
|31
|9
|6
|83:43
|+40
|102
|2.
|Бернли
|46
|26
|15
|5
|72:37
|+35
|93
|3.
|Дерби Каунти
|46
|25
|10
|11
|84:52
|+32
|85
|4.
|КПР
|46
|23
|11
|12
|60:44
|+16
|80
|5.
|Уиган
|46
|21
|10
|15
|61:48
|+13
|73
|6.
|Брайтон
|46
|19
|15
|12
|55:40
|+15
|72
|7.
|Рединг
|46
|19
|14
|13
|70:56
|+14
|71
|8.
|Блэкберн
|46
|18
|16
|12
|70:62
|+8
|70
|9.
|Ипсвич
|46
|18
|14
|14
|60:54
|+6
|68
|10.
|Борнмут
|46
|18
|12
|16
|67:66
|+1
|66
|11.
|Ноттингем Форест
|46
|16
|17
|13
|67:64
|+3
|65
|12.
|Мидлсбро
|46
|16
|16
|14
|62:50
|+12
|64
|13.
|Уотфорд
|46
|15
|15
|16
|74:64
|+10
|60
|14.
|Болтон
|46
|14
|17
|15
|59:60
|-1
|59
|15.
|Лидс
|46
|16
|9
|21
|59:67
|-8
|57
|16.
|Шеффилд Уэнсдэй
|46
|13
|14
|19
|63:65
|-2
|53
|17.
|Хаддерсфилд
|46
|14
|11
|21
|58:65
|-7
|53
|18.
|Чарльтон
|46
|13
|12
|21
|41:61
|-20
|51
|19.
|Миллуолл
|46
|11
|15
|20
|46:74
|-28
|48
|20.
|Блэкпул
|46
|11
|13
|22
|38:66
|-28
|46
|21.
|Бирмингем
|46
|11
|11
|24
|58:74
|-16
|44
|22.
|Донкастер Роверс
|46
|11
|11
|24
|39:70
|-31
|44
|23.
|Барнсли
|46
|9
|12
|25
|44:77
|-33
|39
|24.
|Йовил
|46
|8
|13
|25
|44:75
|-31
|37