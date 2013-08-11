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Олимп-Долгопрудный - Строгино

11.08.2013, Воскресенье, 16:00 мск Долгопрудный, стадион Салют Россия. Кубок, 1/64 финала Олимп-Долгопрудный - Строгино
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