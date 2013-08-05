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Милан - Челси

05.08.2013, Понедельник, 02:30 мск Международный Кубок Чемпионов Guinness Милан - Челси
Товарищеские матчи 2012

29 июля, воскресенье 02:30 Челси 0:1 Милан
Товарищеские матчи 2009

25 июля, суббота 04:00 Милан 1:2 Челси
Кубок РЖД 2008
Матч за 3-е место,
3 августа, воскресенье 14:00 Милан 0:5 Челси
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