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Сошо - Лорьян

03.08.2013, Суббота, 21:00 мск Товарищеские матчи Сошо - Лорьян
Франция. Лига 1 (2012/2013)
35 тур
4 мая, суббота 22:00 Сошо 1:0 Лорьян
17 тур
12 декабря, среда 22:00 Лорьян 2:0 Сошо
Франция. Лига 1 (2011/2012)
21 тур
28 января, суббота 22:00 Лорьян 1:1 Сошо
5 тур
10 сентября, суббота 21:00 Сошо 1:1 Лорьян
Франция. Лига 1 (2010/2011)
30 тур
9 апреля, суббота 21:00 Лорьян 1:1 Сошо
14 тур
20 ноября, суббота 21:00 Сошо 2:0 Лорьян
Франция. Лига 1 (2009/2010)
26 тур
27 февраля, суббота 21:00 Лорьян 1:0 Сошо
10 тур
24 октября, суббота 21:00 Сошо 1:0 Лорьян
Франция. Лига 1 (2008/2009)
25 тур
21 февраля, суббота 21:00 Лорьян 1:2 Сошо
7 тур
27 сентября, суббота 21:00 Сошо 1:1 Лорьян
Франция. Лига 1 (2007/2008)
35 тур
26 апреля, суббота 22:00 Сошо 1:1 Лорьян
17 тур
8 декабря, суббота 22:00 Лорьян 2:1 Сошо
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