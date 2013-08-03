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Маклсфилд Таун - Сток Сити

03.08.2013, Суббота, 18:00 мск Маклсфилд, стадион Мосс Роуз Товарищеские матчи Маклсфилд Таун - Сток Сити
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