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Тенерифе - Осасуна

02.08.2013, Пятница, 23:30 мск Товарищеские матчи Тенерифе - Осасуна
Испания. Примера (2009/2010)
21 тур
7 февраля, воскресенье 19:00 Осасуна 1:0 Тенерифе
2 тур
13 сентября, воскресенье 19:00 Тенерифе 2:1 Осасуна
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